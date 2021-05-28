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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ИЗБРАНА В СОСТАВ ИСПОЛКОМА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
12:54 28.05.2021
В состав Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения избрана Беларусь. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, членом исполкома назначен министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его заместителем - постоянный представитель нашей страны при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.
Беларусь была в Исполнительном комитете ВОЗ в 1948-1950 годах и в составе Постоянного комитета Европейского Регионального комитета ВОЗ в период 2013-2016 годов.
Главный ежегодный форум ВОЗ - 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в этом году в онлайн-формате. Участие в мероприятии принимают 194 страны мира. Сессия уделила основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Также специалисты обсудили - устойчивость к антибиотикам, биологическую безопасность лабораторий, психическое здоровье во время пандемии, ВИЧ/СПИД, полиомиелит, малярия и многие другие.
Всемирная ассамблея здравоохранения – главный директивный орган ВОЗ и в ее состав входят все государства – члены организации.
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