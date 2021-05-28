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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ НЕБО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ С 29 МАЯ
10:29 28.05.2021
Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая, сообщил РБК-Украина источник в правительстве.
По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".
"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.
Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о своем решении Беларуси.
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