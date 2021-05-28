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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ НЕФТИ ИЗ КАЗАХСТАНА - ПРЕМЬЕР
09:07 28.05.2021
Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана и возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Роман Головченко предложил обсудить перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.
"Хотелось бы узнать позицию Казахстана. Если это вам интересно, мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо эта тема не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить, чтобы внести ясность в отношении формирования наших балансов поставок на следующий год", - подчеркнул Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Премьер-министр Беларуси также затронул тему возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами.
"Пандемия идет на спад. Положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса. Все наши предложения направлены в Казахстан", - отметил он.
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