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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬША ЗАКРЫЛА НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ
11:01 27.05.2021
Правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство страны для белорусских самолетов с 27 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано в Вестнике законов Польши.
"Вводится запрет на использование воздушного пространства Польши воздушными судами, которые используются авиаперевозчиками из Республики Беларусь", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Распоряжение вступает в силу 27 мая.
Кроме того, о решении правительства РП запретить белорусским самолетам полеты в воздушном пространстве страны сообщил в среду представитель Совета министров Петр Мюллер.
Польская авиакомпания LOT 26 мая сообщила о приостановлении всех рейсов в Минск, а также об определении новых маршрутов в обход воздушного пространства Беларуси.
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