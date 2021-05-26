МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОЛЬША ЗАКРЫЛА НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ

11:01 27.05.2021 Правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство страны для белорусских самолетов с 27 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано в Вестнике законов Польши. "Вводится запрет на использование воздушного пространства Польши воздушными судами, которые используются авиаперевозчиками из Республики Беларусь", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ. Распоряжение вступает в силу 27 мая. Кроме того, о решении правительства РП запретить белорусским самолетам полеты в воздушном пространстве страны сообщил в среду представитель Совета министров Петр Мюллер. Польская авиакомпания LOT 26 мая сообщила о приостановлении всех рейсов в Минск, а также об определении новых маршрутов в обход воздушного пространства Беларуси.