БГУ налаживает сотрудничество с российскими фармкомпаниями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, оно предусматривает предметное взаимодействие Научно-исследовательского института физико-химических проблем (НИИ ФХП), научно-технологического парка УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» и компании Эверс групп Рус. Трехстороннее соглашение подписали руководители данных учреждений Татьяна Гаевская, Павел Бычковский и Алиса Бородина соответственно. Церемония состоялась в рамках Международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси 2021», который проходил с 18 по 21 мая в Минске.

Научно-техническое сотрудничество предполагает разработку и продвижение изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов. Планируется, что первым проектом станет изготовление опытных образцов регенерированной целлюлозы для тестирования методик контроля качества и соответствия требованиям с дальнейшей организацией совместного производства и выхода на российский фармацевтический рынок гемостатиков. Эти биохирургические материалы, которые обладают кровоостанавливающим эффектом и активно используются в хирургии и травматологии.

Кроме того, в рамках действующих договоренностей стороны будут обмениваться научно-технической информацией, проводить исследовательские, опытно-конструкторские работы, а также участвовать в совместных конференциях, семинарах, выставках, симпозиумах и др.

Эверс групп Рус – российский разработчик и производитель традиционных и инновационных изделий медицинского назначения, один из лидеров рынка РФ. Компания занимается выпуском профессиональной продукции, предназначенной для закрытия и лечения ран в специализированных и домашних условиях. В ассортименте присутствуют стерильные марлевые бинты и салфетки для остановки кровотечения и оказания экстренной помощи, инъекций, стимуляции дыхания, пластырные повязки, фиксирующие бинты и и др.