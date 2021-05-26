МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЛОВАКИЯ ЗАПРЕТИЛА ПОЛЕТЫ В СВОЕМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ САМОЛЕТАМ «БЕЛАВИА»

09:09 27.05.2021 Словакия запретила полеты в своем воздушном пространстве и использование аэропортов самолетам «Белавиа». «После решения лидеров Евросоюза, Словакия запрещает полеты через свое воздушное пространство и пользование аэропортами для белорусских авиалиний. Это четкий ответ на неприемлемые действия и нарушение правил режимом в Беларуси», - написал министр иностранных дел страны Иван Корчок в Twitter.