|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЛОВАКИЯ ЗАПРЕТИЛА ПОЛЕТЫ В СВОЕМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ САМОЛЕТАМ «БЕЛАВИА»
09:09 27.05.2021
Словакия запретила полеты в своем воздушном пространстве и использование аэропортов самолетам «Белавиа».
«После решения лидеров Евросоюза, Словакия запрещает полеты через свое воздушное пространство и пользование аэропортами для белорусских авиалиний. Это четкий ответ на неприемлемые действия и нарушение правил режимом в Беларуси», - написал министр иностранных дел страны Иван Корчок в Twitter.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
Курсы в банках
на 27.05.2021
Конвертация в банках
на 27.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте