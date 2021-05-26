ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГЕНТСТВА ПО ЯДЕРНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТУРЦИИ 27 МАЯ ПОСЕТЯТ БЕЛАЭС


15:54 26.05.2021

Представители Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) во главе с руководителем Зафером Демирджаном 27 мая посетят площадку Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, турецкая делегация будет находиться в Беларуси по 28 мая 2021 г. Программой визита предусмотрены встречи турецкой делегации с руководством и работниками МЧС и Госатомнадзора, обсуждение ряда вопросов, связанных с регулированием ядерной и радиационной безопасности.

В частности, планируется обсудить развитие регулирующей инфраструктуры, лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, надзор за сооружением АЭС, проведение регулирующих инспекций в ходе строительства и ввода в эксплуатацию важных для безопасности систем, структур и компонентов, регулирующий надзор за поставкой и производством оборудования для АЭС, управление изменениями на этапе строительства и монтажа, извлеченные уроки на этапе пусконаладочных работ на АЭС, а также партнерские обзоры в рамках стресс-тестов АЭС.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Анатолий Долголевец подчеркнул, у наших стран много общего. Беларусь, как и Турция, является страной-новичком в ядерной энергетике, в странах строятся атомные электростанции по одному и тому же российскому проекту АЭС-2006 с реакторами ВВЭР-1200, регулирующая инфраструктура обеих стран развивается с опорой на стандарты безопасности МАГАТЭ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
валюта курс
EUR 3.0685
USD 2.5039
RUB 3.4117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0687 +0.0002
USD 2.5062 +0.0023
RUB 3.4120 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0700
USD 2.5080 2.5100
RUB 3.4020 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2210 1.2250
EUR/RUB 90.0000 90.4000
USD/RUB 73.5000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте