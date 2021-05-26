Представители Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) во главе с руководителем Зафером Демирджаном 27 мая посетят площадку Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, турецкая делегация будет находиться в Беларуси по 28 мая 2021 г. Программой визита предусмотрены встречи турецкой делегации с руководством и работниками МЧС и Госатомнадзора, обсуждение ряда вопросов, связанных с регулированием ядерной и радиационной безопасности.

В частности, планируется обсудить развитие регулирующей инфраструктуры, лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, надзор за сооружением АЭС, проведение регулирующих инспекций в ходе строительства и ввода в эксплуатацию важных для безопасности систем, структур и компонентов, регулирующий надзор за поставкой и производством оборудования для АЭС, управление изменениями на этапе строительства и монтажа, извлеченные уроки на этапе пусконаладочных работ на АЭС, а также партнерские обзоры в рамках стресс-тестов АЭС.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Анатолий Долголевец подчеркнул, у наших стран много общего. Беларусь, как и Турция, является страной-новичком в ядерной энергетике, в странах строятся атомные электростанции по одному и тому же российскому проекту АЭС-2006 с реакторами ВВЭР-1200, регулирующая инфраструктура обеих стран развивается с опорой на стандарты безопасности МАГАТЭ.