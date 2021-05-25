|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС УТВЕРДИТ ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ
14:07 26.05.2021
Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций в отношении Беларуси в июне. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал журналист.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
Курсы в банках
на 26.05.2021
Конвертация в банках
на 26.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте