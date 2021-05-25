Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций в отношении Беларуси в июне. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель - сделать это до летних каникул ЕС в августе", - написал журналист.