МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЧЕХИЯ ЗАКРЫВАЕТ НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ КОМПАНИИ «БЕЛАВИА»

13:02 26.05.2021 Чехия закрывает воздушное пространство для самолетов «Белавиа». Об этом сообщил вице-премьер Чехии Карел Гавличек. "В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в дальнейшем, следуя рекомендациям Совета Европы, сегодня BRS приняла решение приостановить работу белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии. Последний рейс, который будет зарегистрирован, будет 26 мая", – написал он в Twitter.