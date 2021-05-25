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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧЕХИЯ ЗАКРЫВАЕТ НЕБО ДЛЯ САМОЛЕТОВ КОМПАНИИ «БЕЛАВИА»
13:02 26.05.2021
Чехия закрывает воздушное пространство для самолетов «Белавиа». Об этом сообщил вице-премьер Чехии Карел Гавличек.
"В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в дальнейшем, следуя рекомендациям Совета Европы, сегодня BRS приняла решение приостановить работу белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии. Последний рейс, который будет зарегистрирован, будет 26 мая", – написал он в Twitter.
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