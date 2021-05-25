|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ И РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНУЮ МАГИСТРАТУРУ
11:52 26.05.2021
БГУ и Российский университет дружбы народов (РУДН) открыли совместную магистратуру. Соответствующий документ 25 мая в онлайн-формате подписали руководители двух вузов Андрей Король и Олег Ястребов соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает обучение студентов на второй ступени по программе «Гражданское право, семейное право, международное частное право» и выдачу дипломов двух вузов. Подготовка специалистов данного профиля пройдет при участии белорусских и российских преподавателей. Обучение, практика и стажировки организуются на площадках двух университетов.
Магистранты изучат на повышенном уровне корпоративное, авторское, договорное, частное, патентное право, коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности, правовое регулирование международной торговли, частноправовое регулирование инвестиционной деятельности и др.
Первый набор состоится уже в 2021 году. Подготовка в магистратуре БГУ ведется по 49 специальностям. Прием документов пройдет с 27 июня по 5 июля, в Институт бизнеса БГУ – с 1 июня по 21 августа. Вступительные испытания организуют 6-8 июля, в Институт бизнеса – 23-28 августа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
Курсы в банках
на 26.05.2021
Конвертация в банках
на 26.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте