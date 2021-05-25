БГУ и Российский университет дружбы народов (РУДН) открыли совместную магистратуру. Соответствующий документ 25 мая в онлайн-формате подписали руководители двух вузов Андрей Король и Олег Ястребов соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает обучение студентов на второй ступени по программе «Гражданское право, семейное право, международное частное право» и выдачу дипломов двух вузов. Подготовка специалистов данного профиля пройдет при участии белорусских и российских преподавателей. Обучение, практика и стажировки организуются на площадках двух университетов.

Магистранты изучат на повышенном уровне корпоративное, авторское, договорное, частное, патентное право, коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности, правовое регулирование международной торговли, частноправовое регулирование инвестиционной деятельности и др.

Первый набор состоится уже в 2021 году. Подготовка в магистратуре БГУ ведется по 49 специальностям. Прием документов пройдет с 27 июня по 5 июля, в Институт бизнеса БГУ – с 1 июня по 21 августа. Вступительные испытания организуют 6-8 июля, в Институт бизнеса – 23-28 августа.