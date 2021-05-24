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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
LUFTHANSA И KLM ПЕРИОСТАНАВЛИВАЮТ ПОЛЕТЫ НАД БЕЛАРУСЬЮ
11:18 25.05.2021
KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба нидерландской компании.
«KLM приостановила полеты над Белоруссией, — говорится в сообщении. Решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера страны Марка Рютте.
Немецкая авиакомпания Lufthansa также приостанавливает перелеты над территорией Беларуси, сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером.
Ранее в тот же день в аэропорту Минска задержали рейс Lufthansa. Самолет во Франкфурт должен был вылететь в 14.20 по местному времени. Немецкая авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16.15 по местному времени с задержкой в два часа.
Посадку на рейс немецкой авиакомпании остановили из-за якобы полученного аэропортом электронного письма о возможном теракте. Был проведен повторный досмотр лайнера и багажа пассажиров.
Авиакомпании Air France, Finnair и Singapore Airlines тоже начали облетать Беларусь.
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