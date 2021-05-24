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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ
10:16 25.05.2021
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании, сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украерорух" принять для этого необходимые меры», - написал премьер.
По его словам, кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», - подчеркнул Шмыгаль.
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