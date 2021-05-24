Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с принудительной посадкой в Беларуси самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Следует отметить, что решение пока не вступило в силу. Оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

"Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Беларуси. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями", - говорится в заявлении.

"Саммит призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент", - говорится в документе.

Многие лидеры ЕС по прибытии на саммит описывали действия властей Беларуси как "угон самолета", фактически приравнивая их к террористической деятельности.

Согласно действующей процедуре, теперь с предложениями о содержании новых ограничительных мер должны выступить страны ЕС и внешнеполитическая служба Евросоюза, а затем их должен согласовать и утвердить Совет ЕС на министерском уровне, после чего санкции вступят в силу.

Лидеры ЕС также выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой Минском дипломатов этой страны, которую в Брюсселе назвали "необоснованной".