|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
15:46 24.05.2021
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) заинтересована в приходе на биржевую площадку украинских деревообрабатывающих предприятий. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе 2-го Всеукраинского лесопромышленного форума, состоявшегося в рамках 23-й Международной специализированной выставки деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Деревообработка 2021», которая проходила во Львове 18-21 мая 2021 г.
По его словкам, это позволит удовлетворить повышенный спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке Беларуси и будет способствовать снижению цен на данную продукцию для отечественных потребителей.
В свою очередь украинские экспортеры смогут воспользоваться механизмом транзитных сделок и поставлять лесоматериалы не только в Беларусь, но и в третьи страны.
«Помимо прямого доступа к крупнейшим белорусским потребителям пилопродукции, мы готовы предложить украинским компаниям выход на гораздо более емкие рынки Евросоюза, Китая и Египта. У нас уже наработана широкая база потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении значительных объемов пиломатериалов на регулярной основе. Данной возможностью уже активно пользуются деревообрабатывающие предприятия из Российской Федерации, поставляя свою продукцию в страны Прибалтики. В результате доля транзитных сделок в биржевом товарообороте стабильно растет», – отметил представитель БУТБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Всеукраинский лесопромышленный форум – крупнейшее мероприятие в сфере деревообработки, объединяющее ведущих производителей и потребителей лесопродукции с различных регионов Украины. В нынешнем году участие в форуме приняли около 100 компаний деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
Курсы в банках
на 24.05.2021
Конвертация в банках
на 24.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте