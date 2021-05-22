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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ


15:46 24.05.2021

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) заинтересована в приходе на биржевую площадку украинских деревообрабатывающих предприятий. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе 2-го Всеукраинского лесопромышленного форума, состоявшегося в рамках 23-й Международной специализированной выставки деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Деревообработка 2021», которая проходила во Львове 18-21 мая 2021 г.

По его словкам, это позволит удовлетворить повышенный спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке Беларуси и будет способствовать снижению цен на данную продукцию для отечественных потребителей.

В свою очередь украинские экспортеры смогут воспользоваться механизмом транзитных сделок и поставлять лесоматериалы не только в Беларусь, но и в третьи страны.

«Помимо прямого доступа к крупнейшим белорусским потребителям пилопродукции, мы готовы предложить украинским компаниям выход на гораздо более емкие рынки Евросоюза, Китая и Египта. У нас уже наработана широкая база потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении значительных объемов пиломатериалов на регулярной основе. Данной возможностью уже активно пользуются деревообрабатывающие предприятия из Российской Федерации, поставляя свою продукцию в страны Прибалтики. В результате доля транзитных сделок в биржевом товарообороте стабильно растет», – отметил представитель БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Всеукраинский лесопромышленный форум – крупнейшее мероприятие в сфере деревообработки, объединяющее ведущих производителей и потребителей лесопродукции с различных регионов Украины. В нынешнем году участие в форуме приняли около 100 компаний деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
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