Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости проведения тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair в Беларуси. Об этом говорится в сообщении организации в twitter.

"Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что детали инцидента с рейсом FR4978 требуют уточнения. Необходимо полное расследование компетентными международными органами.