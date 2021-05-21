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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
IATA ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА С САМОЛЕТОМ КОМПАНИИ RYANAIR В БЕЛАРУСИ
09:07 24.05.2021
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости проведения тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair в Беларуси. Об этом говорится в сообщении организации в twitter.
"Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права", - сказано в сообщении.
В нем также отмечается, что детали инцидента с рейсом FR4978 требуют уточнения. Необходимо полное расследование компетентными международными органами.
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