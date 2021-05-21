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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БМЗ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ В ИТАЛИЮ БЕСШОВНЫХ ТРУБ И КРУГЛОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА


15:06 21.05.2021

Белорусская промышленная делегация, в состав которой входили первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько и генеральный директор ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрий Корчик, 17-19 мая провели серию эффективных переговоров с различными компаниями и структурами Севера Италии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по итогам встреч достигнуты соглашения о сотрудничестве, в том числе подразумевающие увеличение отгрузок продукции БМЗ.

В частности, в рамках визита в Триест подписаны крупные соглашения о реализации на 2022 год такой металлопродукции, как бесшовные трубы и круглый металлопрокат, предназначенный для отрасли автомобилестроения и производства подшипников. К слову, с одним из ведущих производителей последних были достигнуты соглашения о развитии Минского подшипникового завода, входящего в состав холдинга «БМК».

Проведены переговоры и о поставках арматуры с крупной строительной компанией, работающей по всему миру. Плодотворной стала встреча с представителями банковских структур. По ее итогам согласовано выделение финансирования в адрес БМЗ на осуществление экспортной и инвестиционной деятельности предприятия.

Италия традиционно входит в топ-10 ключевых стран-импортеров белоруской металлопродукции. По итогам работы за январь-апрель 2021-го, экспорт БМЗ в данную страну превысил $12 млн, что составляет 134% к аналогичному периоду предыдущего года. Наибольший рост как в натуральном, так и денежном выражениях на итальянском рынке наблюдается по таким позициям, как бесшовные трубы и проволока РМЛ.
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