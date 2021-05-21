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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
13:50 21.05.2021
Глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с послом Турции в Республике Беларусь Мустафой Озджаном перспективы военно-технического сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на состоявшейся 20 мая в Минске встрече стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем его расширении, а также отметили наличие потенциала для реализации ряда знаковых перспективных проектов.
Председатель Госкомвоенпрома отметил, что пандемия коронавируса в мире и закрытие государственных границ, перенос ряда международных мероприятий внесли коррективы в работу, но в целом никак не повлияли на результативность взаимодействия в военно-технической области.
Он пригласил турецкого дипломата посетить 10-ю Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года. Дмитрий Пантус также пообещал посетить Международную выставку оборонной промышленности IDEF-2021, которую по рекомендации Научного совета при Министерстве здравоохранения Турции организаторы перенесли на август текущего года, где планируется провести переговоры с турецкими партнерами.
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