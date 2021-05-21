ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


13:50 21.05.2021

Глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с послом Турции в Республике Беларусь Мустафой Озджаном перспективы военно-технического сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на состоявшейся 20 мая в Минске встрече стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем его расширении, а также отметили наличие потенциала для реализации ряда знаковых перспективных проектов.

Председатель Госкомвоенпрома отметил, что пандемия коронавируса в мире и закрытие государственных границ, перенос ряда международных мероприятий внесли коррективы в работу, но в целом никак не повлияли на результативность взаимодействия в военно-технической области.

Он пригласил турецкого дипломата посетить 10-ю Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года. Дмитрий Пантус также пообещал посетить Международную выставку оборонной промышленности IDEF-2021, которую по рекомендации Научного совета при Министерстве здравоохранения Турции организаторы перенесли на август текущего года, где планируется провести переговоры с турецкими партнерами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
валюта курс
EUR 3.0636
USD 2.5080
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0636 -0.0014
USD 2.5080 -0.0052
RUB 3.4070 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0580 3.0640
USD 2.5030 2.5080
RUB 3.4000 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.7000 90.1000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте