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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИЮ


10:29 21.05.2021

Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Российскую Федерацию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак во время встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

Как сообщает пресс-служба Министерства архитектуры и строительства Беларуси, в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития строительных комплексов обоих государств.

По словам Хуснуллина, сегодня в Российской Федерации ощущается проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства и актуальным является вопрос привлечения рабочей силы на реализацию ключевых строительных проектов, таких как, например, театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром «Восточный» и другие проекты.

В свою очередь Сивак подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос нормативного регулирования в строительстве. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их с учетом лучших практик обеих стран.

«Мы уже провели большую работу в снижении количества обязательных норм в строительстве и продолжаем двигаться в сторону их сокращения. Я считаю, что нам необходимо провести работу в сближении наших норм, это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок при совместной работе», - отметил Хуснуллин.

В свою очередь белорусский вице-премьер обозначил интерес Беларуси в наращивании экспорта строительных услуг в Российскую Федерации.
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