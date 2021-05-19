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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА
15:32 20.05.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» посетили представители компании AZER N Agr LLC (Азербайджан) во главе с директором Набили Натиком Гейдаровичем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Бобруйскагромаш», гости из Закавказья ознакомились с производством, а также посетили выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования предприятия.
По итогам переговоров между ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» и AZER N Agro LLC подписан дилерский договор и согласованы основные направления работы на 2021-2022 годы.
Азербайджанский партнер выразил готовность продвижения широкого спектра модельного ряда сельхозтехники. На первоначальном этапе планируется заключение контракта на поставку косилок дисковых и сегментно-пальцевых, пресс-подборщиков тюковых, машин для внесения минеральных удобрений и плугов 3-х и 4-х корпусных. Реализация данного контракта планируется уже в июне текущего года.
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