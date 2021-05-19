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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БГТУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
12:49 20.05.2021
Белорусский государственный технологический университет 18-19 мая посетила делегация Узбекистана в составе Ашрафа Эминова, заместителя председателя ГУП «Наука и прогресс» Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова и Райима Каршиева, заведующего редакцией журнала «Композиционные материалы» Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГТУ, в ходе визита состоялась встреча делегации с ректором университета Игорем Войтовым. Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой специалистов для Республики Узбекистан в создаваемом негосударственном высшем образовательном учреждении «Ташкентский университет материаловедения».
Гости посетили ряд выпускающих кафедр университета, ознакомились с особенностями организации образовательного процесса и учебно-методической документацией.
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