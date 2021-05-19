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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В АССАМБЛЕЕ МОЛОДЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ СТРАН ЕАЭС
11:00 20.05.2021
Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза, которая проходит с 19 по 21 мая в Великом Новгороде (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в первый день форума прошли переговоры белорусской делегации с представителями Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития движения изобретательства и рационализаторства обеих стран.
Во второй день форума состоялось открытие Ассамблеи, круглого стола по вопросам сотрудничества в сфере молодежного изобретательства в странах Евразийского экономического союза, тематические лекции, мастер-классы.
Отдельно значимым для Беларуси мероприятием станет подписание соглашений между Национальным центром интеллектуальной собственности и Евразийской патентной организацией об электронном обмене документами и об использовании Евразийской патентно-информационной системы.
Завершится трехдневное мероприятие принятием Обращения к государствам-членам Евразийского экономического союза и другим государствам мира.
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