Министерства юстиции Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 19 мая текущего года в рамках Петербургского международного юридического форума 9 ¾ «Вакцинация правом».

Как сообщает Минюст Узбекистана, цель документа — создание основы для совместных институциональных отношений для содействия двустороннему сотрудничеству в области права на основе взаимной выгоды, равенства и взаимности.

В соответствии с соглашением сотрудничество будет осуществляться в таких областях, как развитие электронной юстиции, в том числе информатизация учреждений юстиции, правовое регулирование сферы адвокатуры и нотариальной деятельности, организация и развитие системы предоставления юридических услуг, развитие института медиации, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и в иных направлениях, представляющих взаимный интерес.