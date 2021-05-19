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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


09:05 20.05.2021

Министерства юстиции Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 19 мая текущего года в рамках Петербургского международного юридического форума 9 ¾ «Вакцинация правом».

Как сообщает Минюст Узбекистана, цель документа — создание основы для совместных институциональных отношений для содействия двустороннему сотрудничеству в области права на основе взаимной выгоды, равенства и взаимности.

В соответствии с соглашением сотрудничество будет осуществляться в таких областях, как развитие электронной юстиции, в том числе информатизация учреждений юстиции, правовое регулирование сферы адвокатуры и нотариальной деятельности, организация и развитие системы предоставления юридических услуг, развитие института медиации, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и в иных направлениях, представляющих взаимный интерес.
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