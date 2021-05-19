|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:05 20.05.2021
Министерства юстиции Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 19 мая текущего года в рамках Петербургского международного юридического форума 9 ¾ «Вакцинация правом».
Как сообщает Минюст Узбекистана, цель документа — создание основы для совместных институциональных отношений для содействия двустороннему сотрудничеству в области права на основе взаимной выгоды, равенства и взаимности.
В соответствии с соглашением сотрудничество будет осуществляться в таких областях, как развитие электронной юстиции, в том числе информатизация учреждений юстиции, правовое регулирование сферы адвокатуры и нотариальной деятельности, организация и развитие системы предоставления юридических услуг, развитие института медиации, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и в иных направлениях, представляющих взаимный интерес.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2021
Курсы в банках
на 20.05.2021
Конвертация в банках
на 20.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте