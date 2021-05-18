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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙ ПЕРЕДАЛ БЕЛАРУСИ 300 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
09:10 19.05.2021
Китай передал Беларуси 300 тыс. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с китайской вакциной от коронавируса.
Вакцину разработала компания China National Biotec Group — подразделение крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. В феврале КНР передала нашей стране 100 тыс. доз этой вакцины, а 18 мая 2021 года в Беларусь прибыло еще 300 тыс. доз — на 150 тыс. человек.
Министр здравоохранения Беларуси и посол КНР в Беларуси подписали акт о передаче нашей стране вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Препарат будет передан на склад РУП «Белфармация» для дальнейшего распределения в регионы.
Формирование партии вакцины обеспечено благодаря слаженной работе министерств иностранных дел Беларуси и Китая, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, Государственного агентства КНР по международному развитию и сотрудничеству, корпорации «Синофарм» и других ведомств.
Доставка из Китая вакцины от коронавируса осуществлялась самолетом Министерства обороны Беларуси при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетал по маршруту Мачулищи — Пекин — Мачулищи. Общая протяженность маршрута военного борта составила 13 600 км.
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