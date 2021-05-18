ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙ ПЕРЕДАЛ БЕЛАРУСИ 300 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА


09:10 19.05.2021

Китай передал Беларуси 300 тыс. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с китайской вакциной от коронавируса.

Вакцину разработала компания China National Biotec Group — подразделение крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. В феврале КНР передала нашей стране 100 тыс. доз этой вакцины, а 18 мая 2021 года в Беларусь прибыло еще 300 тыс. доз — на 150 тыс. человек.

Министр здравоохранения Беларуси и посол КНР в Беларуси подписали акт о передаче нашей стране вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи. Препарат будет передан на склад РУП «Белфармация» для дальнейшего распределения в регионы.

Формирование партии вакцины обеспечено благодаря слаженной работе министерств иностранных дел Беларуси и Китая, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, Государственного агентства КНР по международному развитию и сотрудничеству, корпорации «Синофарм» и других ведомств.

Доставка из Китая вакцины от коронавируса осуществлялась самолетом Министерства обороны Беларуси при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетал по маршруту Мачулищи — Пекин — Мачулищи. Общая протяженность маршрута военного борта составила 13 600 км.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
валюта курс
EUR 3.0695
USD 2.5161
RUB 3.4151
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0695 +0.0103
USD 2.5161 -0.0019
RUB 3.4151 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0800
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4000 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2250
EUR/RUB 90.0500 90.5500
USD/RUB 73.7000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте