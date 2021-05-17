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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ЕДИНОМ РЫНКЕ ГАЗА ЕАЭС


11:05 18.05.2021

Начальник отдела перспективного развития ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Виталий Тихонов принял участие в 6-м заседании рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое 14 мая 2021 г. прошло под председательством директора Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вадима Закревского в режиме видеоконференции.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, а также эксперты ЕЭК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главной темой заседания стало обсуждение соглашения о едином рынке газа ЕАЭС. Помимо прочего, рассматривались вопросы функционирования биржевого и внебиржевого рынка газа и определения биржевых индикаторов.

По итогам обсуждения принято решение о доработке соглашения, в частности, относительно организации расчетов в биржевых торгах, определения участников рынка и др., и подготовке правил биржевой торговли газом.
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