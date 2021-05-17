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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕТРИШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
09:07 18.05.2021
Заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси 18 мая примет участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции.
Как сообщает сайт правительства, в повестку дня включено 16 вопросов: в области тарифного регулирования, предоставления тарифных льгот, применения навигационных пломб и др.
Будет рассмотрен вопрос о завершении реализации проекта ”Унифицированная система поиска ”Работа без границ“. В результате реализации проекта создана поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах государств-членов Евразийского экономического союза в сфере трудоустройства и занятости.
Планируется утвердить инструкцию к договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года и перечень видов юридически значимых действий при регистрации, правовой охране и использовании товарных знаков Союза и наименований мест происхождения товаров Союза и ставок пошлин за совершение таких юридически значимых действий.
Предусмотрено рассмотрение и утверждение ряда документов в развитие соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года.
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