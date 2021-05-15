Перспективы долгосрочного сотрудничества, планы поставок и сервисного сопровождения карьерной и специальной техники «БЕЛАЗ» обсуждались в ходе визита на Белорусский автомобильный завод представителей компании «Сервис Плюс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», сегодня ООО «Сервис Плюс» входит в число ключевых потребителей карьерной техники «БЕЛАЗ». Только с начала года эта российская компания, специализирующаяся на транспортировке горной массы, приобрела двадцать пять 130-тонных и десять 90-тонных белорусских карьерных самосвалов. В планах – закупка партии самосвалов особо большой грузоподъемности производства ОАО «БЕЛАЗ».

По традиции визит представителей «Сервис Плюс» начался с посещения музейной экспозиции, отражающей историю и достижения крупнейшего производителя карьерной техники. Затем гости побывали в цехах основного производства, на сборочных конвейерах, выставочной площадке моделей техники. Ознакомились с особенностями работы динамического тренажера карьерного самосвала «БЕЛАЗ».

«Техника «БЕЛАЗ» хорошо известна в России как надежная и максимально отвечающая сложным условиям эксплуатации. Именно поэтому мы делаем выбор в пользу белорусского производителя. К тому же дилер осуществляет полный сервис, что также очень важно. Мы довольны тем, как складывается наше партнерство и не собираемся менять свои решения по дальнейшему сотрудничеству», – прокомментировал свой визит на БЕЛАЗ Евгений Подъяпольский, акционер ООО «Сервис Плюс».

На совместном рабочем совещании с участием топ-менеджеров ОАО «БЕЛАЗ», АО «ТД «БЕЛАЗ», ООО «БЕЛАЗ-24» и ООО «Сервис Плюс» стороны более детально обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества на ближайшие несколько лет.

Визит делегации был организован при содействии АО «Торговый дом «БЕЛАЗ» – генерального дистрибьютора ОАО «БЕЛАЗ» в Российской Федерации и его официального дилера ООО «БЕЛАЗ-24». Делегацию сопровождал генеральный директор Торгового дома Алексей Лямин.