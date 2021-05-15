Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании объемов поставок продуктов питания в Саудовскую Аравию. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время встречи с послом Королевства Саудовская Аравия в Республике Беларусь Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахамадом.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании объемов поставок высококачественных продуктов питания в Королевство Саудовская Аравия из Беларуси, – подчеркнул Иван Крупко, - в первую очередь, молочной продукции – масла сливочного, сыров, сухого обезжиренного и сухого цельного молока, а также в перспективе – и мясной продукции (мяса говядины и мяса птицы), произведенной в соответствии с мусульманскими требованиями «Халяль».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе переговоров рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений между нашими странами.

Следует отметить, что сотрудничество Беларуси с Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства динамично развивается, о чем свидетельствуют цифры. Так, в 2020 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос в 3,1 раза по отношению к 2019 г. и составил 6,2 млн долларов США. Беларусь поставляла в Саудовскую Аравию сухое обезжиренное молоко, молочную сыворотку, джемы, фруктовые пюре, яйца. За январь-март 2021 года экспортировано продукции на сумму 1,7 млн долларов (темп роста – 124,3%).

Для этих целей белорусская сторона намерена продолжить взаимодействие с Саудовским агентством по продовольствию и медикаментам по вопросу аккредитации белорусских мясомолочных предприятий на право поставок отечественной продукции на рынок Саудовской Аравии.