Представители совместной магистратуры БГУ и Университета прикладных наук города Миттвайда встретятся 18 мая с абитуриентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, общение состоится на платформе ZOOM в 17.00.

Для участия необходимо в день конференции перейти по ссылке и ввести пароль, размещенный в информационном листке.

Абитуриенты узнают о преимуществах обучения в магистратуре по специальности «Менеджмент» и условиях поступления. Также для участников проведут онлайн-семинар «Корпоративная социальная ответственность (CSR)». Под этим термином понимается концепция добровольного участия фирм, организаций, корпораций в работе по улучшению качества жизни работников и общества в целом путем проведения образовательных программ и решения проблем мировой экологии.

Представители немецкого университета расскажут об истории возникновения концепции CSR, опыте ее реализации в Германии.

Совместная магистратура БГУ и Университета прикладных наук Миттвайда по специальности «Менеджмент» профилизация «Управление в реальном секторе экономики» открылась в 2016 году. Обучение ведется на английском языке и предполагает в течение семестра прохождение учебы в Германии. Поступление осуществляется на основе высшего образования I ступени и по результатам собеседования на английском языке, вступительных экзаменов по основам менеджмента и экономической теории. Выпускники магистратуры получают диплом двух вузов.