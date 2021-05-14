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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ СО ШРИ-ЛАНКОЙ ОБСУДЯТ НА ВЕБИНАРЕ 17 АПРЕЛЯ
16:14 14.05.2021
Возможности расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси со Шри-Ланкой обсудят на вебинаре 17 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, планируется обсудить потенциальные возможности для инвестиций и создания совместных предприятий с учетом высокого потенциала Беларуси в производстве шин, агропромышленного оборудования, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники, молочных и мясных продуктов.
Кроме того, будут презентованы экспортные позиции Шри-Ланки, которые имеют приоритет для продвижения на белорусском рынке: электротехника и электроника, керамика и фарфор, изделия из резины, одежда, чай, фрукты и другие продукты питания.
Вебинар инициирован посольством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации.
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