Возможности расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси со Шри-Ланкой обсудят на вебинаре 17 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, планируется обсудить потенциальные возможности для инвестиций и создания совместных предприятий с учетом высокого потенциала Беларуси в производстве шин, агропромышленного оборудования, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники, молочных и мясных продуктов.

Кроме того, будут презентованы экспортные позиции Шри-Ланки, которые имеют приоритет для продвижения на белорусском рынке: электротехника и электроника, керамика и фарфор, изделия из резины, одежда, чай, фрукты и другие продукты питания.

Вебинар инициирован посольством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации.