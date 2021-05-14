Меморандум о взаимопонимании подписан 13 мая между БГУ и Университетом Цинхуа (Китай). Подписи под документом поставили ректоры Андрей Король и Цю Йонг соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подписанный меморандум регламентирует белорусско-китайское сотрудничество в области образования и науки.

В частности, он предусматривает обмен обучающимися, приглашение преподавателей и ученых, выполнение совместных научно-исследовательских, образовательных проектов, обмен публикациями, информацией, учебными материалами, организацию научных, образовательных и культурных мероприятий.

Следует отметить, что подписанию документа предшествовало двухлетнее взаимодействие университетов по определению ключевых партнерских направлений. С этой целью в 2019 году состоялось взаимное посещение университетов, где делегации смогли оценить научно-образовательную деятельностью учреждений. В апреле текущего года ректор Андрей Король принял также участие в Глобальном форуме ректоров университетов «Инновации для будущего: стратегия и новая миссия университетов», приуроченном к 110-летнему юбилею Университета Цинхуа.

Университет Цинхуа основан в 1911 году. Является крупнейшим и одним из престижных высших учебных учреждений в Китае. Расположен на северо-западе Пекина в студенческом районе Хайдянь. Современное название получил в 1914 году.

Сегодня в Цинхуа проходят обучение около 53 тысяч студентов, из них более 3200 – иностранцы. Образовательный процесс обеспечивают более 3600 преподавателей. В структуру университета входят 21 институт и 59 факультетов.

Согласно рейтингу QS, Университет Цинхуа расположен на 15 месте в мире. Регулярно занимает первое место в Национальном рейтинге университетов КНР.