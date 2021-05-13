Беларусь готова оказать содействие в подготовке специалистов для нужд экономики Сьерра-Леоне. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко 13 мая во время встречи с послом Сьерра-Леоне в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Мохамедом Йонгаво.

«Полагаем, что первыми шагами на пути налаживания сотрудничества могли бы быть установление прямых связей между ведущими учреждениями высшего образования Республики Беларусь и учебными заведениями Республики Сьерра-Леоне, а также подготовка специалистов для нужд экономики Сьерра-Леоне. И это сотрудничество также считаем целесообразным начинать с формирования правовой базы путем заключения соответствующего международного договора», – сказал министр.

Глава ведомства также проинформировал посла о возможности предоставления гражданам данного государства грантов на обучение в белорусских учреждениях образования в рамках реализации соответствующего указа.

В настоящее время между Беларусью и Сьерра-Леоне нет контактов в сфере образования, отсутствует нормативная правовая база сотрудничества в сфере образования, в том числе на межвузовском уровне.