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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НУЖД ЭКОНОМИКИ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
11:42 14.05.2021
Беларусь готова оказать содействие в подготовке специалистов для нужд экономики Сьерра-Леоне. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко 13 мая во время встречи с послом Сьерра-Леоне в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Мохамедом Йонгаво.
«Полагаем, что первыми шагами на пути налаживания сотрудничества могли бы быть установление прямых связей между ведущими учреждениями высшего образования Республики Беларусь и учебными заведениями Республики Сьерра-Леоне, а также подготовка специалистов для нужд экономики Сьерра-Леоне. И это сотрудничество также считаем целесообразным начинать с формирования правовой базы путем заключения соответствующего международного договора», – сказал министр.
Глава ведомства также проинформировал посла о возможности предоставления гражданам данного государства грантов на обучение в белорусских учреждениях образования в рамках реализации соответствующего указа.
В настоящее время между Беларусью и Сьерра-Леоне нет контактов в сфере образования, отсутствует нормативная правовая база сотрудничества в сфере образования, в том числе на межвузовском уровне.
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