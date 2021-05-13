МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В МАВРИТАНИЮ

10:38 14.05.2021 ОАО «Минский маргариновый завод» планирует наладить поставки своей продукции в Мавританию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», недавно руководство предприятия провело переговоры по поставкам маргариновой продукции в Мавританию. Обсудили вопросы логистики, ассортиментного перечня, вкусовых предпочтений, провели дегустацию маргариновой продукции. На предприятии надеются, что переговоры принесут первые поставки на Африканский континент. В настоящее время ОАО «Минский маргариновый завод» поставляет продукцию в 15 стран мира.