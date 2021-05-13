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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В МАВРИТАНИЮ
10:38 14.05.2021
ОАО «Минский маргариновый завод» планирует наладить поставки своей продукции в Мавританию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», недавно руководство предприятия провело переговоры по поставкам маргариновой продукции в Мавританию. Обсудили вопросы логистики, ассортиментного перечня, вкусовых предпочтений, провели дегустацию маргариновой продукции.
На предприятии надеются, что переговоры принесут первые поставки на Африканский континент.
В настоящее время ОАО «Минский маргариновый завод» поставляет продукцию в 15 стран мира.
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