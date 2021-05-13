В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси с Сахалинской областью Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на заседании рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обсуждены перспективы увеличения поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования и других видов продукции.

Продолжен поиск новых перспективных направлений совместной работы. Серьезный потенциал видится в более активном взаимодействии по линии торгово-промышленных палат: организация онлайн-переговоров, выставок, семинаров и налаживание прямых связей между деловыми кругами.

Для ознакомления с современными достижениями белорусского агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко пригласил российских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки «БЕЛАГРО», которая состоится с 1 по 5 июня 2021 года в Минске.

Также в ходе заседания состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Сахалинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С белорусской стороны документ подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, с российской стороны – заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Напомним, с Сахалинской областью нашу страну связывает давняя дружба. За прошедшее время общими усилиями удалось реализовать ряд проектов. По белорусским технологиям построена молочно-товарная ферма в АО «Совхоз Корсаковский» на 1000 голов крупного рогатого скота, там же построен агрогородок с 50-тью одноэтажными трехкомнатными домами по белорусскому типу, заложен фруктовый сад.