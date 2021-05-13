|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
09:12 14.05.2021
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси с Сахалинской областью Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на заседании рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обсуждены перспективы увеличения поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования и других видов продукции.
Продолжен поиск новых перспективных направлений совместной работы. Серьезный потенциал видится в более активном взаимодействии по линии торгово-промышленных палат: организация онлайн-переговоров, выставок, семинаров и налаживание прямых связей между деловыми кругами.
Для ознакомления с современными достижениями белорусского агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко пригласил российских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки «БЕЛАГРО», которая состоится с 1 по 5 июня 2021 года в Минске.
Также в ходе заседания состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Сахалинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С белорусской стороны документ подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, с российской стороны – заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Напомним, с Сахалинской областью нашу страну связывает давняя дружба. За прошедшее время общими усилиями удалось реализовать ряд проектов. По белорусским технологиям построена молочно-товарная ферма в АО «Совхоз Корсаковский» на 1000 голов крупного рогатого скота, там же построен агрогородок с 50-тью одноэтажными трехкомнатными домами по белорусскому типу, заложен фруктовый сад.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2021
Курсы в банках
на 14.05.2021
Конвертация в банках
на 14.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте