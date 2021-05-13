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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕБИНАР ВОИС «ПОДАЧА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ ПО ГААГСКОЙ СИСТЕМЕ» СОСТОИТСЯ 20 МАЯ
15:34 13.05.2021
20 мая 2021 г. в 11:00 состоится бесплатный вебинар ВОИС на тему «Подача международной заявки по Гаагской системе».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, вебинар проведет Заурбек Албегонов, старший советник Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Российской Федерации.
В ходе вебинара будет оказана помощь в вопросах определения возможности подачи заявки через Гаагскую систему, подготовки изображений до подачи заявки, создания учетной записи пользователя для электронной подачи заявки, подготовки конкретной международной заявки с использованием системы eHague.
В вебинаре может принять участие каждый желающий, независимо от наличия знаний и опыта в подготовке и подаче международных заявок на промышленный образец, а по завершении вебинара направить свои комментарии и задать интересующие вопросы.
Ознакомиться с программой онлайн-мероприятия и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
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