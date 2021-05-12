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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 20-21 МАЯ
12:53 13.05.2021
В Минске с 20 по 21 мая 2021 года пройдет II Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, основная цель конкурса – поддержка талантливых молодых инноваторов и активизация молодежного сотрудничества в сфере образования, науки и техники.
В мероприятии примут участие студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые с презентациями своих проектов в следующих номинациях: Информационные технологии. Big Data. Робототехника. Искусственный интеллект; Материалы и химические продукты. Машиностроение и металлургия; Экология. Рациональное природопользование. Переработка отходов. Энергосбережение. Сельское хозяйство; Медицина. Санитария. Медицинская техника; Образовательные технологии, Инновации в экономике, культуре и искусстве.
Победители будут награждены призами посольства Китайской Народной Республики в Беларуси.
Организаторами конкурса выступили посольство КНР в Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования, Белорусский национальный технический университет, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ «Политехник».
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