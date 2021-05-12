С целью с целью интенсификации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Беларусью и Украиной 12 мая состоялась онлайн-встреча Национального центра маркетинга МИД и Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, директор центра Валерий Садохо провел презентацию основных видов деятельности и услуг НЦМ, среди которых оказание комплексной информационной поддержки зарубежным предприятиям. Он подчеркнул необходимость доведения посредством УСПП информации о возможностях Национального центра маркетинга до максимального количества украинских деловых кругов с целью приглашения их к сотрудничеству.

Стороны договорились в ближайшей перспективе подписать меморандум о взаимопонимании, что явится юридической основой для развития сотрудничества, с вовлечением в этот процесс максимального количества как белорусских, так и украинских предприятий.

УСПП – крупное объединение, которое взаимодействует с ведущими международными организациями в финансово-экономической сфере, поддерживает партнерские отношения с коллегами из других стран с целью развития взаимовыгодного сотрудничества. На встрече УСПП представил первый вице-президент Сергей Прохоров.