Беларусь и Таджикистан планируют подписать межправительственного соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики. Это было отмечено на состоявшейся 12 мая 2021 года встрече министра образования Беларуси Игоря Карпенко с послом Таджикистана в нашей стране М. Хагдодом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, стороны выразили заинтересованность в активизации прямых межуниверситетских контактов. В целях дальнейшего развития двустороннего диалога таджикской стороне переданы предложения белорусских учреждений высшего образования для их препровождения в адрес таджикских учебных заведений.

На встрече также обсуждались перспективы углубления сотрудничества Беларуси и Таджикистана, возможности для реализации совместных проектов, в том числе по расширению перечня совместных образовательных программ, активизации работы совместных образовательных факультетов по набору на обучение таджикских граждан.

Рассмотрены также другие вопросы двустороннего взаимодействия, включая взаимную поддержку в рамках реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования (в 2020/2021 уч. г. в Беларуси получают образование 348 таджикских граждан, из них 112 человек – за счет средств республиканского бюджета, на совместных белорусско-таджикских факультетах в Таджикистане обучаются 546 таджикских граждан на платной основе).

Собеседники выразили готовность приложить необходимые усилия для эффективного продвижения всего комплекса белорусско-таджикских отношений в сфере образования.