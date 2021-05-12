|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
10:48 13.05.2021
Беларусь и Таджикистан планируют подписать межправительственного соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики. Это было отмечено на состоявшейся 12 мая 2021 года встрече министра образования Беларуси Игоря Карпенко с послом Таджикистана в нашей стране М. Хагдодом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, стороны выразили заинтересованность в активизации прямых межуниверситетских контактов. В целях дальнейшего развития двустороннего диалога таджикской стороне переданы предложения белорусских учреждений высшего образования для их препровождения в адрес таджикских учебных заведений.
На встрече также обсуждались перспективы углубления сотрудничества Беларуси и Таджикистана, возможности для реализации совместных проектов, в том числе по расширению перечня совместных образовательных программ, активизации работы совместных образовательных факультетов по набору на обучение таджикских граждан.
Рассмотрены также другие вопросы двустороннего взаимодействия, включая взаимную поддержку в рамках реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования (в 2020/2021 уч. г. в Беларуси получают образование 348 таджикских граждан, из них 112 человек – за счет средств республиканского бюджета, на совместных белорусско-таджикских факультетах в Таджикистане обучаются 546 таджикских граждан на платной основе).
Собеседники выразили готовность приложить необходимые усилия для эффективного продвижения всего комплекса белорусско-таджикских отношений в сфере образования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.05.2021
Курсы в банках
на 13.05.2021
Конвертация в банках
на 13.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте