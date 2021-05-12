В Броварах Киевской области 12 мая 2021 года открылся Торгово-сервисный центр ООО «НПО НТ «Будшляхмаш», которое является официальным дилером ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз» в Украине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автозавода, компания «НПО НТ «Будшляхмаш» стала первым корпоративным партнером автозавода в Украине по производству специальной техники на базе шасси МАЗ.

Производственное предприятие состоит из заготовительного, механического, слесарного и сварочно-сборочных участков, а также малярного подразделения, образующих структуру сборочного цеха. Центр полностью обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание производимой спецтехники, в том числе при помощи мобильных ремонтных бригад.

Ассортимент продукции состоит из более 130 видов различной техники для предприятий коммунального сектора, дорожно-строительных предприятий и силовых структур, а задействованный в производственном процессе персонал насчитывает свыше 400 высококвалифицированных сотрудников.