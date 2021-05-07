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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ ГРУЗИИ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ


09:17 12.05.2021

Исполнительный директор компании Nationaux 1792 LLC посетил центральный офис ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 7 мая 2021 г. с целью ознакомления с возможностями использования электронных торговых площадок БУТБ при реализации сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, одно из направлений деятельности Nationaux 1792 LLC – производство кормовых добавок для крупного рогатого скота, поэтому регулярные биржевые торги данной продукцией представляют для компании особый интерес, поскольку это наиболее оптимальный путь для поиска белорусских покупателей. Тем более что кормовые добавки входят в число самых востребованных групп товаров на БУТБ, а на фоне динамичного развития животноводческой отрасли спрос на них не снижается, а, напротив, заметно растет.

Так, по итогам января-апреля 2021 г. на БУТБ было реализовано 38,52 тыс. тонн кормовых добавок, что на 64% больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. В стоимостном выражении объем сделок составил 69,41 млн BYN, что почти вдвое (на 98%) превышает аналогичный показатель 2020 г.

По итогам переговоров руководитель Nationaux 1792 LLC выразил высокую заинтересованность в использовании белорусской биржевой площадки для освоения товарного рынка Беларуси.

Компания Nationaux 1792 LLC основана в Грузии в 2019 г. Помимо производства кормовых добавок, занимается выращиванием и переработкой киноа и осуществляет деятельность в сфере биотехнологий и фармакологии. В настоящее время заинтересована в том числе в переносе производственных и исследовательских мощностей в Беларусь. Годовой оборот компании – более 2,2 млн USD.
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