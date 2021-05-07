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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО РАСШИРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ


18:00 07.05.2021

Постановлением Совета министров № 264 от 6 мая 2021 г. одобрен проект международной технической помощи «Проект по расширению устойчивого энергопользования».

Согласно документу, координация и эффективный контроль за реализацией данного проекта возложены на Государственный комитет по стандартизации.

Постановление вступило в силу со дня принятия.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.
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