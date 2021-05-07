|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО РАСШИРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ
18:00 07.05.2021
Постановлением Совета министров № 264 от 6 мая 2021 г. одобрен проект международной технической помощи «Проект по расширению устойчивого энергопользования».
Согласно документу, координация и эффективный контроль за реализацией данного проекта возложены на Государственный комитет по стандартизации.
Постановление вступило в силу со дня принятия.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2021
Курсы в банках
на 07.05.2021
Конвертация в банках
на 07.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте