МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ И КОМПАНИЯ «ХЕЛЛА» НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

14:42 07.05.2021 ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» и ООО «Хелла» (Россия) подписали дорожную карту дальнейшего сотрудничества. пПдписи под документом поставили гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович и гендиректор ООО «Хелла» Павел Гладкий. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, дорожная карта определяет шаги по созданию совместного производства систем хранения энергии для электротранспорта МАЗ. МАЗ и компанию «Хелла» связывают давние партнерские отношения. В частности, компания является поставщиком систем электрооборудования и аккумуляторных батарей для новейшего продукта Минского автозавода - электробусов МАЗ 303Е10, первая партия которых несколькими днями ранее была отправлена транспортным предприятиям Беларуси.