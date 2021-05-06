Вопросы многовекторного сотрудничества обсудили ректор БГУ Андрей Король и его коллега из Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов. Переговоры состоялись 6 мая во время телемоста.

К участию были приглашены также проректоры, деканы и представители подразделений двух университетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, поводом для онлайн-встречи стала необходимость предметного наполнения подписанного в апреле межвузовского соглашения о сотрудничестве. Узбекскую сторону заинтересовал опыт БГУ в области аэрокосмических технологий, в частности подготовка специалистов для этой отрасли и запуск университетского спутника. Инициатива по созданию совместной образовательной программы (СОП) по специальности «Аэрокосмические технологии» нашла взаимное одобрение и в ближайшее время будет детально проработана с целью открытия в 2022 году первого набора студентов. Предполагается, что обучение пройдет по схеме 2+2 с перспективой выдачи дипломов двух вузов. Выпускники специальности будут востребованы в области ГИС-технологий, разработки беспилотных летательных аппаратов, навигационных систем и др. Для обеспечения научно-методической базы стороны рассмотрели перспективы создания при содействии сотрудников БГУ на базе НУУз «Центр аэрокосмического образования». К слову, подготовка специалистов для аэрокосмической отрасли в ведущем вузе Узбекистана ранее не проводилась.

Предметно был проработан вопрос взаимодействия в совместной подготовке магистрантов в области «Химии лекарственных соединений». БГУ является авторитетным университетом в обучении специалистов данного профиля и выразил готовность принять c этой целью узбекских обучающихся.

Также во время встречи партнеры обсудили темы совместного издания серии учебной литературы по физическим и математическим наукам, наметили ряд проектов в молодежной сфере, определили направления по продвижению вузов в международных рейтингах.

В ближайшее время стороны по итогам переговоров подготовят проект реализации намеченных предложений, где детально пропишут ответственных и сроки исполнения.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека является первым и ведущим высшим учебным заведением в Узбекистане и в Центральной Азии. Создан в 1918 году. В структуру входит 12 факультетов: математический, физический, биологический, химический, экономический, социальных наук, исторический, геологии и геоинформационных систем, географии и природных ресурсов, иностранной филологии, журналистики и тхэквондо и спортивных мероприятий. Учебный процесс обеспечивают около 900 сотрудников, среди которых 18 академиков, 186 профессоров, 326 кандидатов наук, 345 старших преподавателей и ассистентов.