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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОМАН ГОЛОВЧЕНКО: БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЕ НУЖНО ИДТИ ДАЛЬШЕ ПО ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
09:25 07.05.2021
Беларуси и Молдове нужно идти дальше по пути наращивания кооперационных связей, развивать совместные производства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный.
"Мы полагаем, что для Молдовы важны вопросы развития транспорта и дорожной инфраструктуры. В связи с этим мы неоднократно направляли предложения по участию белорусской стороны в дорожно-строительных проектах в Молдове", - отметил Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Еще одна важная сфера сотрудничества - сельское хозяйство.
"Молдова - развитая аграрная страна. Беларусь находится в числе европейских лидеров по развитию агропромышленного комплекса. Поэтому кооперация в области сельского хозяйства, безусловно, важна. Мы готовы реализовывать в Молдове проекты по созданию высокотехнологичных молочно-товарных комплексов на основе белорусских технологий", - подчеркнул премьер-министр.
"Мы нацелены на развитие партнерства с Молдовой и всегда будем приветствовать реализацию совместных проектов, в том числе с участием молдавского бизнеса в Беларуси", - резюмировал Роман Головченко.
Зинаида Гречаный подтвердила готовность молдавской стороны к развитию сотрудничества с Беларусью в различных областях.
"Мы должны продолжать совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, гуманитарной сфере", - подчеркнула она.
Товарооборот Беларуси и Молдовы в январе-феврале составил $33,8 млн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 23,5%). Белорусский экспорт в эту страну вырос на 41%, до $23,9 млн. Основными позициями белорусского экспорта стали нефтепродукты, троллейбусы, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, стекловолокно, плиты и пленки из пластмасс, прутки из нелегированной стали, яйца и молочные продукты. Основу импорта из Молдовы составили натуральные виноградные вина, кукуруза, крепкие спиртные напитки, ковры и напольные покрытия, консервированные овощи, виноград.
В Молдове созданы три сборочных производства: троллейбусов "Белкоммунмаш", садово-виноградарских тракторов Сморгонского агрегатного завода, тракторов малой и средней мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.
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