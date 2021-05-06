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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НАПРАВИТ В ЮНЕП ПАКЕТ РАЗРАБОТАННЫХ МИНПРИРОДЫ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


16:59 06.05.2021

6 мая 2021 г. состоялась встреча в формате видеоконференции посла Беларуси в Республике Кения, постоянного представителя нашей страны при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Павла Взяткина с исполнительным директором ЮНЕП Ингер Андерсен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, постпред Беларуси отметил активный вклад ЮНЕП в работу по достижению целей устойчивого развития и сообщил, что в настоящее время в Беларуси реализуется ряд проектов, направленных на создание «зеленой экономики» и охрану окружающей среды. В ходе беседы достигнута договоренность о направлении в ЮНЕП пакета проектов, разработанных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, для успешной реализации которых белорусская сторона заинтересована в поддержке со стороны ЮНЕП.

В свою очередь исполнительный директор ЮНЕП подчеркнула, что инициативы белорусской стороны по достижению «зеленой экономики» отвечают интересам и целям Программы ООН по окружающей среде и выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации планов совместной работы.

И. Андерсен также отметила положительный опыт работы ЮНЕП с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, высокий уровень компетенции белорусских экспертов и усилия нашей страны по реализации национальных программ по защите окружающей среды.
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