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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ АУДИТА БЕЛАРУСИ, СЛОВАКИИ, ВЕНГРИИ И ПОЛЬШИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВАКЦИНАЦИЮ
11:43 06.05.2021
Представители высших органов аудита (ВОА) Беларуси, Словакии, Венгрии и Польши 5 мая 2021 года в формате видеоконференции обсудили результаты параллельного международного аудита по теме «Защита населения от инфекционных заболеваний».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в соответствии с соглашением аудиторы четырех ВОА в 2020-2021 годах проводили в своих странах оценку системы вакцинации и эффективности расходования средств, выделяемых на эти цели.
Как показали результаты аудита, действующая в Беларуси система по защите населения от инфекционных заболеваний обеспечивает установленный порядок проведения вакцинации и в целом позволяет эффективно расходовать выделяемые государственные средства.
В отличие от многих других стран вакцинация в Беларуси осуществляется за бюджетные средства, поэтому уровень охвата населения прививками (и соответственно предупреждения заболеваний) значительно выше. К примеру, проведенная в республике в 2019 году вакцинация против гриппа позволила предупредить более 140 тыс. случаев заболевания. Заболеваемость гриппом среди привитых была в 12,3 раза ниже, чем среди непривитых.
Вместе с тем, как установили контролеры, в регионах Беларуси заявки на закупку вакцин не всегда формировались в соответствии с установленными требованиями, что повлекло планирование излишних средств на приобретение вакцин. Так, в Брестской области при составлении заявок не учитывались остатки вакцин в учреждениях здравоохранения. В Гомельской области необоснованно завышались количественные показатели контингента, подлежащего вакцинации. В Минске в заявки на закупку вакцин за счет республиканского бюджета включались вакцины, приобретаемые за средства местного бюджета. Кроме того, не всегда эффективно использовались многодозовые вакцины, особенно при вакцинации сельского населения.
Полученная в ходе национальных аудитов информация проанализирована и будет обобщена в итоговом отчете, содержащем рекомендации по устранению выявленных недостатков.
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