СЭЗ «Могилев» и компания Belarus Corporation подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 4 мая 2021 года в администрации СЭЗ «Могилев» по итогам встречи с председателем правления латвийской компании Belarus Corporation Александром Петровым.

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе переговоров представитель компании Belarus Corporation был ознакомлен с инвестиционным потенциалом СЭЗ «Могилев» и экспортными возможностями Могилевской области.

Кроме того, согласованы планы совместной деятельности, направленной на развитие экспорта продукции компаний-резидентов СЭЗ «Могилев» в страны ЕС и привлечение иностранных инвестиций в СЭЗ.

Завершился визит посещением участка №4 СЭЗ «Могилев», в ходе которого представитель латвийской компании смог лично ознакомиться с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры инвестиционных площадок СЭЗ «Могилев» и примерами реализуемых в СЭЗ «Могилев» инвестиционных проектов.

В рамках визита председателя правления компании Belarus Corporation в Могилевскую область при поддержке администрации СЭЗ «Могилев» были организованы прямые переговоры с руководством и представителями торгово-экономических служб ОАО «Ольса», МОАО «Красный металлист», СООО «СТЛ Логистик», ООО «БелЭмса» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».