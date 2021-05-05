Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко 5 мая 2021 года встретился с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ионом Пержу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, стороны обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в том числе расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Кроме того, в ходе встречи было рассмотрено расширение взаимодействия с Молдовой по вопросам семеноводства (создания гибридов белорусско-молдавской селекции семян), организации обучения и повышения квалификации в аграрных вузах молдавских специалистов, ветеринарии, фитосанитарии и по другим направлениям.

Иван Крупко пригласил молдавских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки «БЕЛАГРО», которая состоится с 1 по 5 июня 2021 года, с целью ознакомления с экспортным потенциалом мясной и молочной отрасли нашей страны и налаживания деловых связей.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Беларуси в Молдову в 2020 году составил 21,5 млн долларов США, или 115% к уровню 2019 года. Из Беларуси в Молдову поставлялись: молочная продукция, сахар, картофель, рыбопродукты. Впервые в 2020 году в эту страну начаты поставки яиц, куриного мяса.