|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОЛДОВА ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
09:18 06.05.2021
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко 5 мая 2021 года встретился с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ионом Пержу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, стороны обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в том числе расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Кроме того, в ходе встречи было рассмотрено расширение взаимодействия с Молдовой по вопросам семеноводства (создания гибридов белорусско-молдавской селекции семян), организации обучения и повышения квалификации в аграрных вузах молдавских специалистов, ветеринарии, фитосанитарии и по другим направлениям.
Иван Крупко пригласил молдавских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки «БЕЛАГРО», которая состоится с 1 по 5 июня 2021 года, с целью ознакомления с экспортным потенциалом мясной и молочной отрасли нашей страны и налаживания деловых связей.
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Беларуси в Молдову в 2020 году составил 21,5 млн долларов США, или 115% к уровню 2019 года. Из Беларуси в Молдову поставлялись: молочная продукция, сахар, картофель, рыбопродукты. Впервые в 2020 году в эту страну начаты поставки яиц, куриного мяса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2021
Курсы в банках
на 06.05.2021
Конвертация в банках
на 06.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте