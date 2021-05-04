Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак 5 мая 2021 г. встретился с министром национального образования Турецкой Республики Зия Сельчуком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе М ИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере образования. Основное внимание было уделено обсуждению модальностей организации в нынешнем году визита в Турцию делегации руководства Министерства образования нашей страны.

Белорусский дипломат передал проект программы развития сотрудничества в сфере образования между Беларусью и Турцией на 2021-2022 годы.