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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
15:27 05.05.2021
Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак 5 мая 2021 г. встретился с министром национального образования Турецкой Республики Зия Сельчуком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе М ИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере образования. Основное внимание было уделено обсуждению модальностей организации в нынешнем году визита в Турцию делегации руководства Министерства образования нашей страны.
Белорусский дипломат передал проект программы развития сотрудничества в сфере образования между Беларусью и Турцией на 2021-2022 годы.
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