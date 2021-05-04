Беларусь 19 апреля 2021 г. передала на хранение Всемирной организации интеллектуальной собственности акт о присоединении страны к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (Женевский акт).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в связи с этим и согласно уведомлению Всемирной организации интеллектуальной собственности, для Беларуси Женевский акт вступит в силу 19 июля 2021 г.

Применение Женевского акта позволит упростить процедуры получения белорусскими заявителями правовой охраны промышленных образцов и поддержания патентов на них в силе одновременно на территории всех государств-участников Женевского акта (принцип «одного окна»).

Для получения патента на промышленный образец в любом государстве-участнике Женевского акта потребуется составление одной международной заявки на одном языке и направление ее в одно ведомство (Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) с минимальными расходами (один набор пошлин в одной валюте).

Использование преимуществ, предоставляемых Женевским актом, также позволит уменьшить расходы белорусских заявителей на получение правовой охраны своего промышленного образца одновременно на территории нескольких государств-участников указанного акта.

Таким образом, 19 июля 2021 г. Беларусь станет 66-м государством-участником Женевского акта и 75-м Гаагского союза.

Включая Беларусь, преимущества Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов используют 92 государства.