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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛГИСС СОСТОЯЛСЯ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КИТАЯ


09:06 04.05.2021

В БелГИСС 30 апреля 2021 г. состоялся вебинар на тему «Национальные стандарты Китайской Народной Республики. Обеспечение предприятий Республики Беларусь».

Мероприятие проводилось в рамках протокола заседания белорусской части рабочей группы по упрощению торговых процедур комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Встречу БелГИСС провел совместно с Национальным центром по оценке стандартов Государственного управления регулированием рынка КНР (NCSE).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, участниками вебинара стали около 100 представителей пищевой, машиностроительной, легкой, химической, сельскохозяйственной и других отраслей.

Начальник департамента по продвижению стандартов и международному сотрудничеству NCSE Чжао Баолинь рассказал о системе стандартизации Китая. В частности, эксперт отметил, что можно приобрести однопользовательскую версию использования стандартов, онлайн-подписку (предоставляется учетная запись и пароль для чтения стандартов онлайн), а также стандартную версию для использования во внутренней локальной сети компании.

Китайские стандарты защищены авторским правом, и компании, использующие эти стандарты, должны получать их из официальных источников.

В 2017 г. NCSE (ранее – SAC) и БелГИСС подписали соглашение о сотрудничестве по воспроизведению и распространению национальных стандартов, в результате которого в БелГИСС можно получать тексты китайских стандартов.

Начальник сектора международной информации отдела ведения Национального фонда ТНПА БелГИСС Наталья Станилевич ознакомила участников вебинара с распространением стандартов Китая на территории нашей республики.

В БелГИСС функционирует система комплексного информационного обеспечения как механизм поддержки организаций экспортеров, которая содержит информационные ресурсы в области технического нормирования и стандартизации. К слову, система включает программные модули (ПМ) «Национальные стандарты КНР» и «Переводы стандартов КНР».

Так, ПМ «Национальные стандарты КНР» состоит из библиографических данных, который постоянно актуализируется. Его наличие позволяет осуществлять тематические подборки и обеспечивать текстами китайских стандартов отечественные предприятия при наличии их запросов. Этот информационный ресурс, охватывающий порядка 45 000 документов, обеспечивает быстрый поиск необходимого стандарта КНР.

ПМ «Переводы стандартов КНР» в настоящее время содержит 33 текста перевода. Доступ к модулю предоставлен 90 предприятиям республики пищевой промышленности.

Участники вебинара получили ответы на вопросы, возникающие в части поиска и получения национальных стандартов Китая, что поможет им в выпуске и продвижении своей продукции на китайский рынок.
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