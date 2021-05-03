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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛГИСС СОСТОЯЛСЯ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КИТАЯ
09:06 04.05.2021
В БелГИСС 30 апреля 2021 г. состоялся вебинар на тему «Национальные стандарты Китайской Народной Республики. Обеспечение предприятий Республики Беларусь».
Мероприятие проводилось в рамках протокола заседания белорусской части рабочей группы по упрощению торговых процедур комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Встречу БелГИСС провел совместно с Национальным центром по оценке стандартов Государственного управления регулированием рынка КНР (NCSE).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, участниками вебинара стали около 100 представителей пищевой, машиностроительной, легкой, химической, сельскохозяйственной и других отраслей.
Начальник департамента по продвижению стандартов и международному сотрудничеству NCSE Чжао Баолинь рассказал о системе стандартизации Китая. В частности, эксперт отметил, что можно приобрести однопользовательскую версию использования стандартов, онлайн-подписку (предоставляется учетная запись и пароль для чтения стандартов онлайн), а также стандартную версию для использования во внутренней локальной сети компании.
Китайские стандарты защищены авторским правом, и компании, использующие эти стандарты, должны получать их из официальных источников.
В 2017 г. NCSE (ранее – SAC) и БелГИСС подписали соглашение о сотрудничестве по воспроизведению и распространению национальных стандартов, в результате которого в БелГИСС можно получать тексты китайских стандартов.
Начальник сектора международной информации отдела ведения Национального фонда ТНПА БелГИСС Наталья Станилевич ознакомила участников вебинара с распространением стандартов Китая на территории нашей республики.
В БелГИСС функционирует система комплексного информационного обеспечения как механизм поддержки организаций экспортеров, которая содержит информационные ресурсы в области технического нормирования и стандартизации. К слову, система включает программные модули (ПМ) «Национальные стандарты КНР» и «Переводы стандартов КНР».
Так, ПМ «Национальные стандарты КНР» состоит из библиографических данных, который постоянно актуализируется. Его наличие позволяет осуществлять тематические подборки и обеспечивать текстами китайских стандартов отечественные предприятия при наличии их запросов. Этот информационный ресурс, охватывающий порядка 45 000 документов, обеспечивает быстрый поиск необходимого стандарта КНР.
ПМ «Переводы стандартов КНР» в настоящее время содержит 33 текста перевода. Доступ к модулю предоставлен 90 предприятиям республики пищевой промышленности.
Участники вебинара получили ответы на вопросы, возникающие в части поиска и получения национальных стандартов Китая, что поможет им в выпуске и продвижении своей продукции на китайский рынок.
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